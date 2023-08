I convocati per la trasferta a Frosinone

Cronaca 18 Agosto 2023 Fonte: Corriere dello Sport



Dopo aver parlato in conferenza stampa, Rudi Garcia ha ufficializzato le sue scelte





Napoli, confermata l'assenza di Kvara

Come anticipato Kvaratskhelia salterà la prima giornata, così come Gaetano e Demme. Regolarmente a disposizione tutto il resto della rosa. Di seguito la lista completa: Contini, Gollini, Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui, Natan, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zanoli; Anguissa, Cajuste, Elamas, Lobotka, Russo, Zielinski; Lozano, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone, Zerbin.