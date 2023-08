Frosinone-Napoli: i precedenti

Cronaca 18 Agosto 2023 Fonte: CalcioNapoli1926



Nelle altre due occasioni in serie A i match ci sono conclusi entrambi con una vittoria degli azzurri





Cronaca18 Agosto 2023CalcioNapoli1926Nelle altre due occasioni in serie A i match ci sono conclusi entrambi con una vittoria degli azzurri Sarà la terza volta che le due squadre si affrontano in serie A. Nelle altre due occasioni i match ci sono conclusi entrambi con una vittoria degli azzurri. La prima volta fu nel gennaio 2016, con la vittoria del Napoli per 1-5. Quel successo valse il titolo di campione d'inverno, poi non confermato a maggio. Il secondo trionfo risale allo 0-2 dell'aprile 2019 che è anche l'ultimo incrocio tra queste due squadre. Decisivi Mertens e Younes. Oltre a questi due in massima serie se ne contano anche uno in C e uno in B. Anche questi finiti tutti con vittorie del Napoli (1-3 e 1-2). Più in generale il Napoli è imbattuto contro il Frosinone in tutte le competizioni.