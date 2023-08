Di Francesco: "Restiamo nel match fino alla fine"

Interviste 18 Agosto 2023 Fonte: Sky



"I ragazzi dovranno affrontare il Napoli non con spensieratezza ma con un tantino di spregiudicatezza"





Interviste18 Agosto 2023Sky"I ragazzi dovranno affrontare il Napoli non con spensieratezza ma con un tantino di spregiudicatezza" È pronto all'esordio il Frosinone di Eusebio Di Francesco, che sabato alle 18:30 ospiterà al "Benito Stirpe" il Napoli campione d'Italia. "È la prima partita e ci sarà grande entusiasmo - ha dichiarato l'allenatore giallazzurro nella conferenza stampa di presentazione. Per quanto ci riguarda va messa grande attenzione tattica: loro ambiranno a vincere anche questo campionato, mentre noi dobbiamo lavorare per mantenere la categoria. Dobbiamo restare dentro il match fino alla fine, ben sapendo che affronteremo dei campioni che possono decidere da un momento all'altro la gara". Anche per Di Fra sarà l'esordio in Serie A sulla panchina del Frosinone: "È bellissimo ripartire. Sai quando lo stomaco si chiude un po'? Sono quelle sensazioni uniche che avevi quando facevi il calciatore e le ritrovi da allenatore. Questo ti tiene vivo, ti fa amare questo lavoro. Però non sto pensando a me stesso, è più importante il 'noi': vogliamo sentire tutti il senso di appartenenza, mostrare con orgoglio questo stemma sul petto. La prima cosa che penso è che i ragazzi dovranno affrontare il Napoli non con spensieratezza ma con un tantino di spregiudicatezza. Per me questo è l'anno zero per tanti motivi: sono ripartito con l'idea di non guardare al passato ma al presente".



"Cheddira è un ottimo attaccante, ma non è un nostro giocatore..."

Di Francesco successivamente ha commentato il momento che sta vivendo la sua squadra: "Secondo me questi momenti vanno caricati a pallettoni. È una grande opportunità per tutti noi e va sfruttata al meglio. E poi le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Affronteremo calciatori di spessore, noi avremo dei ragazzi che giocavano con poca frequenza in Serie A o altri, come Cuni, che giocava in Serie C tedesca. Però abbiamo tanti ragazzi con una grande voglia di mettersi in evidenza, dovranno essere carichi ma sanno anche di dover preparare questa gara nel modo giusto". In chiusura l'allenatore giallazzurro ha parlato del mercato: "Cheddira non è un nostro giocatore e posso parlare solo dei giocatori a disposizione. Se mi chiedete se è un buon giocatore, vi rispondo che è un ottimo attaccante. Sono tutti disponibili, compresi gli ultimi arrivati Barrenechea e Cerofolini. Ho convocato anche Canotto che è rientrato a far parte della rosa, questa è la novità".



È pronto all'esordio il Frosinone di Eusebio Di Francesco, che sabato alle 18:30 ospiterà al "Benito Stirpe" il Napoli campione d'Italia. "È la prima partita e ci sarà grande entusiasmo - ha dichiarato l'allenatore giallazzurro nella conferenza stampa di presentazione. Per quanto ci riguarda va messa grande attenzione tattica: loro ambiranno a vincere anche questo campionato, mentre noi dobbiamo lavorare per mantenere la categoria. Dobbiamo restare dentro il match fino alla fine, ben sapendo che affronteremo dei campioni che possono decidere da un momento all'altro la gara". Anche per Di Fra sarà l'esordio in Serie A sulla panchina del Frosinone: "È bellissimo ripartire. Sai quando lo stomaco si chiude un po'? Sono quelle sensazioni uniche che avevi quando facevi il calciatore e le ritrovi da allenatore. Questo ti tiene vivo, ti fa amare questo lavoro. Però non sto pensando a me stesso, è più importante il 'noi': vogliamo sentire tutti il senso di appartenenza, mostrare con orgoglio questo stemma sul petto. La prima cosa che penso è che i ragazzi dovranno affrontare il Napoli non con spensieratezza ma con un tantino di spregiudicatezza. Per me questo è l'anno zero per tanti motivi: sono ripartito con l'idea di non guardare al passato ma al presente"."Cheddira è un ottimo attaccante, ma non è un nostro giocatore..."Di Francesco successivamente ha commentato il momento che sta vivendo la sua squadra: "Secondo me questi momenti vanno caricati a pallettoni. È una grande opportunità per tutti noi e va sfruttata al meglio. E poi le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Affronteremo calciatori di spessore, noi avremo dei ragazzi che giocavano con poca frequenza in Serie A o altri, come Cuni, che giocava in Serie C tedesca. Però abbiamo tanti ragazzi con una grande voglia di mettersi in evidenza, dovranno essere carichi ma sanno anche di dover preparare questa gara nel modo giusto". In chiusura l'allenatore giallazzurro ha parlato del mercato: "Cheddira non è un nostro giocatore e posso parlare solo dei giocatori a disposizione. Se mi chiedete se è un buon giocatore, vi rispondo che è un ottimo attaccante. Sono tutti disponibili, compresi gli ultimi arrivati Barrenechea e Cerofolini. Ho convocato anche Canotto che è rientrato a far parte della rosa, questa è la novità".