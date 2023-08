Il Napoli ha chiuso con il Celta Vigo per Gabri Veiga

Mercato18 Agosto 2023Sky



Dopo Natan e Cajuste il Napoli si prepara ad accogliere anche Gabri Veiga. Il club del presidente Aurelio De Laurentiis ha infatti trovato l'accordo verbale con il Celta Vigo per regalare a Rudi Garcia un importante rinforzo a centrocampo. Il costo dell'operazione per i campioni d'Italia sarà di 30 milioni di euro più 6 di bonus. Da limare solamente gli ultimi dettagli per il 21enne spagnolo prima di visite mediche e firma sul nuovo contratto.