UFFICIALE: Mario Rui in azzurro fino al 2026

Mercato14 Agosto 2023SSC NapoliDe Laurentiis ha pubblicato il solito tweet dove ha annunciato il prolungamento del contratto Mario Rui ha deciso: rimarrà al Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha pubblicato il solito tweet dove ha annunciato il prolungamento del contratto del terzino portoghese fino al 2026.



