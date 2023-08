HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: Gabri Veiga a un passo dal Napoli

Sembra fatta per l'arrivo di Gabri Veiga al Napoli. Da settimane gli azzurri avevano deciso di puntare sullo spagnolo per il centrocampo. Protagonista agli ultimi Europei U21, l'ormai ex Celta Vigo è sempre più vicino a indossare la maglia del Napoli.



Veiga al Napoli: cosa manca

Stando a quanto riferito dal quotidiano spagnolo AS, il giocatore avrebbe già trovato l'accordo con i campioni d'Italia che ora stanno sistemando gli ultimi dettagli con il Celta Vigo. Non ci sarà il pagamento della clausola, come voleva il club spagnolo, ma la cifra si avvicina con dei bonus aggiuntivi. L'intenzione è quella di chiudere la trattativa tra questo fine settimana e l'inizio della prossima.



