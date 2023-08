Cajuste: "Napoli scelta pi facile della mia vita"

Interviste10 Agosto 2023Sky"Giocare per un club con cos tanta storia, una squadra fantastica: il mio sogno raggiungere grandi obiettivi" Il nuovo acquisto del club campione d'Italia si presentato: "Sono davvero grato ed emozionato di essere qui ha detto il centrocampista in un'intervista a Sky Sport, al fianco del presidente De Laurentiis- stata la scelta pi facile della mia vita. Giocare per un club con cos tanta storia, una squadra fantastica: voglio solo aiutare, il mio sogno raggiungere grandi obiettivi con questa squadra"



