UFFICIALE: Cajuste del Napoli

Il giocatore svedese, classe 1999, oggi 24 anni, stato prelevato dal Reims per rinforzare il centrocampo





Cronaca10 Agosto 2023Corriere dello SportIl giocatore svedese, classe 1999, oggi 24 anni, stato prelevato dal Reims per rinforzare il centrocampo "La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Reims le prestazioni sportive di Jens Lys-Michel Cajuste". Con questo messaggio sul proprio sito ufficiale il Napoli annuncia l'arrivo del centrocampista svedese, classe 1999, oggi 24 anni, prelevato dal Reims per rinforzare il centrocampo. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha postato sui suoi canali social la foto al momento della firma.



Cajuste, le sue prime ore da giocatore del Napoli

Il calciatore ha svolto ieri pomeriggio a Villa Stuart le visite mediche e poi ha raggiunto i nuovi compagni nel ritiro di Rivisondoli. Oggi pomeriggio subito in campo coi compagni agli ordini di Garcia. Un giocatore, Cajuste, tutto da scoprire, capace di ricoprire pi ruoli e con ampi margini di crescita. Un altro giocatore individuato dal capo scouting del Napoli, Micheli, lo stesso che in passato ha puntato su altri profili poi esplosi proprio a Napoli.



