Cajuste, uno svedese per la mediana azzurra

Mercato 9 Agosto 2023



É alla clinica Villa Stuart per effettuare le visite mediche precedenti alla firma del contratto





Il nuovo acquisto del Napoli, Jens Cajuste, è arrivato in questi minuti alla clinica Villa Stuart per effettuare le visite mediche precedenti alla firma del contratto con il club azzurro. Partito questa mattina da Reims, dopo uno scalo a Parigi, il centrocampista classe '99 è atterrato a Fiumicino alle ore 12.15 ed è stato accompagnato in clinica dal capo scouting della società, Maurizio Micheli. De Laurentiis e il ds Meluso hanno chiuso l'operazione per circa 12 milioni di euro.



Napoli, preso Cajuste: il profilo

Cajuste, 188 cm, è un mediano dotato di ottima tecnica, palleggio e visione di gioco. Sulla carta arriva per fare il vice Anguissa, anche se con Rudi Garcia (suo grande estimatore) potrà trovare spazio e tanti minuti anche nelle altre caselle del centrocampo. Cresciuto in Svezia, nel 2018 è passato ai danesi del Midtjylland dopo una breve esperienza in Cina, prima dell'approdo al Reims nel gennaio 2022. Nell'ultima stagione in Ligue1 ha totalizzato 31 presenze e 3 gol.



Il Napoli lo ha scelto come prima alternativa ad Anguissa, è il centrocampista fisico e di qualità a cui faceva riferimento Garcia da Dimaro, l'erede di Ndombele tornato al Tottenham. Cajuste è alto quasi un metro e novanta, è un centrocampista dalle lunghe leve ma con ottime qualità, nonostante l'altezza è agile e rapido, riesce a creare superiorità numerica con sprint palla al piede, è preciso nei lanci lunghi, sa giocare bene sul corto.



Curiosità sul soprannome in Danimarca

Nel corso della sua carriera ha ricoperto diversi ruoli, è un mediano classico ma, volendo, ha agito anche più avanti o sull'esterno. Può giocare indifferentemente nei tre di centrocampo o in una mediana a due. Garcia saprà come utilizzarlo. Nel 2019 fu indicato dalla Uefa come uno dei cinquanta talenti del futuro. Dopo quattro stagioni al Midtjylland, nel 2022 si è trasferito allo Stade Reims. In Danimarca, per la sua stazza, era soprannominato "pannocchia di mais". Lo scorso anno ha collezionato 31 presenze segnando 3 gol in Ligue 1. Lo aspetta la Serie A.



