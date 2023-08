Natan è arrivato a Castel di Sangro

Mercato 6 Agosto 2023



Il brasiliano, che nelle idee del club azzurro sarà il sostituto di Kim, firmerà un quinquennale da 1,1 milioni più bonus





Mercato6 Agosto 2023SkyIl brasiliano, che nelle idee del club azzurro sarà il sostituto di Kim, firmerà un quinquennale da 1,1 milioni più bonus Primo assaggio, in attesa dell'ufficialità, di Napoli per Natan. Il brasiliano, arrivato nella mattinata di domenica a Roma dove si è sottoposto alle visite mediche a Villa Stuart, ha raggiunto i suoi nuovi compagni nel ritiro di Castel di Sangro poco prima dell'inizio dell'amichevole tra il Napoli e l'Augusta (ore 18.30 il fischio d'inizio). Accolto da De Laurentiis, il brasiliano è sceso a bordo campo per guardare subito da vicino i suoi nuovi compagni ed è stato annunciato dallo speaker dello stadio. Curiosità: al polso della mano sinistra il brasiliano, che nelle idee del club azzurro sarà il sostituto di Kim, aveva un rosario. Arriva dal Bragantino dopo un'operazione lampo e un accordo economico di 10 milioni di euro più bonus. Firmerà un quinquennale da 1,1 milioni più bonus.



I numeri di Natan con il Bragantino

Cresciuto nelle giovanili del Flamengo, Natan nel 2021 si è trasferito al Red Bull Bragantino. Con il club brasiliano il classe 2001 ha collezionato 103 presenze impreziosite da 3 gol e 2 assist.



