Napoli-Sampdoria: i precedenti



Sarà la 112ª sfida in Serie A tra Napoli e Sampdoria: i partenopei hanno vinto 45 volte, contro le 30 vittorie blucerchiate – 36 pareggi completano il quadro.

Il Napoli ha vinto le ultime otto gare di Serie A contro la Sampdoria; i campani hanno registrato una serie più lunga di successi consecutivi nel massimo campionato soltanto contro la SPAL (11 tra il 1963 e il 2019); dall'altra parte, per i blucerchiati è la serie più lunga di sconfitte di fila contro una singola avversaria nella competizione.

Il Napoli ha segnato 49 gol nelle ultime 19 gare contro la Sampdoria nel massimo campionato, una media di 2.6 reti a incontro. Nelle ultime 10 stagioni di Serie A, soltanto una una squadra ha realizzato in media più reti contro una singola avversaria (min. 10 incroci): sempre il Napoli, ma contro il Bologna (2.8).

La Sampdoria non ha segnato in alcuna delle ultime quattro gare contro il Napoli in Serie A e potrebbe arrivare a cinque sfide di fila a secco nella massima serie contro i partenopei per la prima volta.

Questa sarà la prima volta in tutta la storia della Serie A in cui si affronteranno due squadre che hanno una differenza di 68 punti in classifica a inizio giornata (87 per il Napoli e 19 per la Sampdoria); l'ultima volta in cui la compagine con oltre 60 punti in meno rispetto all'avversaria ha trovato il successo è stata l'8 maggio 2016 (il Verona contro la Juventus).

L'ultimo successo in trasferta della Sampdoria contro il Napoli in Serie A risale al 19 aprile 1998 (2-0 con autogol di Bertrand Crasson e rete di Pierre Laigle): quella partenopea è infatti l'avversaria che i blucerchiati hanno affrontato più volte fuori casa negli anni 2000 nel massimo campionato senza mai vincere (14: 2N, 12P).

Il Napoli ha vinto otto delle ultime nove sfide casalinghe contro la Sampdoria in Serie A; nel parziale fa eccezione solo il pareggio per 22 del 30 agosto 2015, con le doppiette di Higuaín ed Éder.