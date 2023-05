Voci dal Forum: L'esatta misura

Cronaca 28 Maggio 2023 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



A fine gara, dopo aver raggiunto il pareggio, i giocatori del Bologna esultavano come se avessero vinto loro lo scudetto





Cronaca28 Maggio 2023Forum SoloNapoli - DarioA fine gara, dopo aver raggiunto il pareggio, i giocatori del Bologna esultavano come se avessero vinto loro lo scudetto Con la partita con il Bologna, pareggiata dal Napoli per due a due, sfuma per Spalletti la possibilità di battere il record di punti, detenuto dalla meravigliosa squadra di Sarri con 91 punti. Questo Napoli potrà arrivare ad un massimo di 90 punti. Spalletti, se proprio ci tiene a battere questo record e magari anche altri, non può fare altro che restare almeno per un altro anno sulla panchina del Napoli. A me sinceramente non interessa, ma dovrebbe farlo per l'amore che i tifosi gli dimostrano ogni giorno. Non credo che le incomprensioni con De Laurentiis, casomai ci fossero, siano insormontabili. Non stiamo parlando di offese da lavare con il sangue. Suvvia, siamo seri. Caro Spalletti, ti sarò sincero: i vostri sono capricci, anzi sciocchezze da milionari. I problemi per la gente sono altri, e molto seri. Torniamo alla partita.

Non c'è nulla da raccontare, solo poche cose. La prima è che Osimhen, con la doppietta segnata oggi, ha praticamente ipotecato il titolo di capocannoniere. Era parecchio che un titolo del genere non veniva vinto da un calciatore del Napoli. Bravo OSI! La seconda è che il Napoli si era portato in vantaggio di due gol, A fine gara, dopo aver raggiunto il pareggio, i giocatori del Bologna esultavano come se avessero vinto loro lo scudetto. Che soddisfazione per noi! Questa dà l'esatta misura, per chi non l'avesse ancora capito, di quanto sia forte questo Napoli. Speriamo, adesso, che quei caporicci di cui sopra non distruggano il tutto, Sarebbe davvero sciocco e imperdonabile. Fate in modo, quindi, che non vi si consideri sciocchi e che non vi sia nulla da perdonare.