Osimhen, 58 gol in 100 partite in azzurro

Il titolo di capocannoniere è lì a un passo, da raccogliere solo nell'ultimo turno contro la Sampdoria. Nel frattempo, Victor Osimhen è l'unico sorriso che il Napoli trova a Bologna: con la doppietta di oggi, il nigeriano arriva a quota 25 reti in campionato, 58 gol con la maglia azzurra in totale.



In una sfida importante: quella contro il Bologna è stata la 100ma gara che Osimhen gioca con il Napoli in tutte le competizioni (0,58 gol di media).