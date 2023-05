Motta: "Alla fine potevamo anche vincerla"

«Alla fine la squadra è stata brava. è normale soffrire contro una squadra come il Napoli, quelli che sono entrati dopo ci hanno dato continuità. Rimontare da 0-2 non è facile col Napoli, alla fine potevamo anche vincerla, abbiamo fatto un gran lavoro. È stata una bella partita di entrambe le squadre, siamo felici anche per il pubblico che è venuto a vederci. Dispiace per il finale, potevamo anche fare di più».



Il futuro in rossoblu, però, non è così scontato, con Motta accostato anche al Napoli del dopo Spalletti: «Questa squadra può sicuramente migliorare ancora, la rosa ha dimostrato di saper lottare durante l'anno, saper rispondere a un inizio non facile, hanno saputo adattarsi velocemente al mio lavoro e mi hanno aiutato. È una grande soddisfazione per me da allenatore: mi piace vederli giocare. Il risultato è importante, ma vogliamo cercarlo nel modo che riteniamo giusto. Per questo progetto serve chiarezza e trasparenza internamente e esternamente: se tutti si è in linea si può andare bene, come in ogni squadra» ha detto a Dazn.



