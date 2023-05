De Silvestri: "Dedico il gol a Mihajlovic"

Interviste 28 Maggio 2023 Fonte: CalcioNapoli1926



"Dietro la gioia, c'è il lavoro fatto in questo periodo. Orgoglioso di ciò che ho affrontato. Ho dato il massimo sempre"





Interviste28 Maggio 2023CalcioNapoli1926"Dietro la gioia, c'è il lavoro fatto in questo periodo. Orgoglioso di ciò che ho affrontato. Ho dato il massimo sempre" Il difensore del Bologna Lorenzo De Silvestri si è espresso ai microfoni di Dazn nel post partita al Dall'Ara contro il Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: "Dietro la gioia, c'è il lavoro fatto in questo periodo. Orgoglioso di ciò che ho affrontato. Ho dato il massimo sempre. Andando avanti con l'età ti godi ogni momento, ogni allenamento e ogni minuto da subentrato. Felice del gol che ci fa lottare ancora per l'Europa. Uno sguardo a Mihajlovic dedico il gol a lui, darò sempre uno sguardo lassù. Da tanti anni curo ogni dettaglio per restare a lungo attivo, mi diverto ad ogni allenamento. Sono consapevole che ci sarà il momento anche del ritiro, tempo al tempo".



Il difensore del Bologna Lorenzo De Silvestri si è espresso ai microfoni di Dazn nel post partita al Dall'Ara contro il Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: "Dietro la gioia, c'è il lavoro fatto in questo periodo. Orgoglioso di ciò che ho affrontato. Ho dato il massimo sempre. Andando avanti con l'età ti godi ogni momento, ogni allenamento e ogni minuto da subentrato. Felice del gol che ci fa lottare ancora per l'Europa. Uno sguardo a Mihajlovic dedico il gol a lui, darò sempre uno sguardo lassù. Da tanti anni curo ogni dettaglio per restare a lungo attivo, mi diverto ad ogni allenamento. Sono consapevole che ci sarà il momento anche del ritiro, tempo al tempo".