Bologna-Napoli: i voti agli azzurri



Cronaca 28 Maggio 2023 Fonte: CalcioNapoli24



Il giudizio su giocatori e allenatore dopo il pareggio al Dall'Ara





Gollini 6 - Tre partite, zero gol subiti. Alla quarta è impegnato, sì, ma non rischia fino alla ribattuta a rete di Ferguson (respinta così così) e alla testata di De Silestri. Nel finale c'è su un tentativo da fuori.



Bereszynski 7 - Ci tiene a lasciare una buona impressione della sua avventura in azzurro, sin dall'inizio. Al 25' buona difesa, arcigna. Poi recupera palla, avanza senza problemi, serve l'assist per il raddoppio di Osimhen e nel finale gran diagonale per chiudere su Sansone, e lo mette in offside a tempo scaduto.



Rrahmani 5,5 - Fresco di rinnovo, poco cattivo su Barrow in chiusura a metà primo tempo. Poi gestisce, forse lascia qualche metro di troppo ad Arnautovic al 51'. Si fa ammonire dopo aver perso palla a seguito di 35 metri di corsa,



Kim Min-Jae 6 - In attesa di capire se guiderà la tournée in Corea del Sud, fianco a fianco con Arnautovic dandogli spazi minimi o quantomeno rendendolo non troppo pericoloso. Salterà la Sampdoria, chissà se lo rivedremo. (Dal 79' Juan Jesus SV - Contesta nel finale il tentativo di Zirkzee)



Mathias Olivera 5,5 - Buona la diagonale al 33', il Bologna lo impegna molto con Aebischer e lui resta basso, non sbagliando un passaggio e giocandosi ogni duello. Si dimentica Ferguson sul gol, però, così come viene sovrastato da De Silvestri (venendo però trattenuto)



Anguissa 6 - Ci prova dalla distanza, Skorupski risponde presente. Riesce a chiudere su Dominguez il tanto che basta per chiudergli lo specchio. Buono il dribbling su Dominguez, non molla.



Lobotka 6 - Si muove lì dove serve fare del pressing, anche senza la massima intensità, per infastidire il gioco avversario. Duetta con Zielinski in avvio di secondo tempo, ma pallone lungo per Osimhen



Zielinski 6 - Dovrebbe far ridere la scena in cui Kvaratskhelia subisce fallo e lo travolge di conseguenza. Molto meglio però quando va in pressing su Skorupski e lo induce all'errore. Esce con qualità ad inizio ripresa. (Dall'86' Gaetano SV)



Zerbin 6 - Con il Monza non fornì una grande prova, oggi si fa vedere al 10' quando sfida Cambiaso arrivando sul fondo. La voglia non manca, preciso al 28' in difesa, impegna Skorupski al 33'. (Dal 79' Zedadka SV)



Osimhen 7 - Imperversa in area di rigore come un falco, ringraziando Skorupski per il regalino. Poi è sempre un pericolo, al 33' impegna il polacco e lo chiama alla reazione d'istinto al 53': è solo un antipasto del raddoppio. (Dal 66' Simeone SV)



Kvaratskhelia 6,5 - Non se ne fa problemi, quando il Bologna affolla la sua zona: Posch lo soffre, lui serve i compagni del tridente offensivo quando può. Tunnel al difensore, tiro potente che esce di poco. (Dal 66' Raspadori SV)



Spalletti 6 - Obiettivo record di punti, per aggiungere un altro tatuaggio ad una stagione indimenticabile: anche Skorupski onora il Napoli ed il suo pressing, regalando il pallone che sblocca il risultato. Poteva essere una partita bruttina, visto il caldo, in realtà il Napoli tiene botta a fronte di un Bologna interessante e ben messo: nella ripresa i felsinei però hanno più voglia, dallo 0-2 in poi ci sono solo loro in campo. Sfuma il record di punti, quindi l'unico tema adesso da tenere in considerazione è il suo futuro.

(claudio russo)