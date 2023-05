Gli azzurri si fanno rimontare a Bologna

Cronaca 28 Maggio 2023 Fonte: Mediaset



Al Dall'Ara finisce 2-2: il Napoli, avanti con una doppietta di Osimhen, subisce le reti di Ferguson e De Silvestri





Cronaca28 Maggio 2023MediasetAl Dall'Ara finisce 2-2: il Napoli, avanti con una doppietta di Osimhen, subisce le reti di Ferguson e De Silvestri Nella penultima giornata di Serie A il Bologna strappa un pareggio in rimonta al Napoli e resta in corsa per l'ottavo posto insieme a Torino, Fiorentina e Monza. Al Dall'Ara finisce 2-2 al termine di una partita a due facce. Osimhen approfitta di un errore in impostazione di Skorupski per sbloccare la gara, poi raddoppia i conti con un bel diagonale. Doppietta che però non basta ai Campioni d'Italia per conquistare i tre punti. Nella seconda parte della ripresa, infatti, i rossoblù reagiscono, alzano il ritmo e pareggiano i conti grazie alle reti di Ferguson e De Silvestri. Con questo risultato il Napoli può arrivare al massimo a 90 punti, lasciando il record assoluto degli azzurri (91 punti) alla squadra 2017/18 allenata da Maurizio Sarri.



LA PARTITA

Senza Orsolini, al Dall'Ara Motta piazza Aebischer nel tridente insieme ad Arnautovic e Barrow. A caccia di motivazioni e alle prese con qualche assenza, Spalletti invece fa qualche cambio. A destra c'è Berezyinski al posto di capitan Di Lorenzo, davanti invece spazio a Zerbin accanto a Osimhen e Kvara. Con Ferguson in pressione su Lobotka, l'avvio del match è tutto di studio e con pochi spazi per le imbucate la gara non decolla. Fino al quarto d'ora regna l'equilibrio e le squadre si alternano il possesso. Poi Osimhen approfitta di un brutto errore in impostazione di Skorupski e sblocca il match appoggiando in rete di destro. Gol che spezza l'equibrio e mette la gara sui binari azzurri. In vantaggio e in controllo, il Napoli abbassa il ritmo del giropalla, arretra di qualche metro e gioca di rimessa. A caccia del pari il Bologna invece prova a manovrare in ampiezza e ad appoggiarsi centralmente. Da una parte un destro a giro di Barrow finisce largo, poi Dominguez e Arnautovic hanno l'occasione giusta per rimettere tutto in equilibrio, ma sbagliano mira. Dall'altra sono invece Osimhen e Zerbin i più pericolosi, ma il risultato non cambia e le squadre vanno negli spogliatoi con gli azzurri in vantaggio di misura.



La ripresa inizia senza cambi e col Napoli che prova a dare un'altra spallata alla gara aumentando la qualità del fraseggio e delle giocate in verticale. Tema tattico che dopo un colpo di testa largo di Aebischer e un sinistro strozzato di Arnautovic sfonda nuovamente la difesa rossoblù. Dopo un'incornata neutralizzata in extremis da Skorupski, ci pensa ancora Osimhen a raddoppiare i conti con un diagonale perfetto dopo un errore di Barrow in uscita. Gol che allunga le distanze e costringe il Bologna a reagire. Dopo un destro largo di Osimhen e una parata di Skorupski su Zerbin, Zirkzee, Sanson e Moro entrano al posto di Arnautovic, Aebischer e Barrow. E i padroni di casa guadagnano metri, aumentano i giri e accorciano le distanze con Ferguson, bravo a farsi trovare pronto su una respinta corta di Gollini. Gol che riapre la partita, dà fiducia al Bologna e accende l'ultima mezz'ora. A caccia di idee e forze fresche in attacco, Spalletti leva Osimhen e Kvara e fa entrare Simeone e Raspadori. Ma non basta. Con i rossoblù più alti e aggressivi, infatti, il finale del match si gioca quasi esclusivamente nella metà campo del Napoli. Alta e in pressione, la squadra di Motta spinge sugli esterni. Zirkzee serve Sansone in area, ma il suo destro finisce alto. Poi un sinistro di Cambiaso finisce largo, Berezyinski chiude bene su un cross di Moro e sugli sviluppi di un corner il Bologna pareggia grazie a un'incornata di De Silvestri, entrato al posto di Posch. Zuccata che rimette tutto in equilibrio e innesca un finale ad alta tensione. Con le squadre lunghe e il Bologna tutto in avanti a caccia dell'impresa, la gara si trasforma in un continuo botta e risposta. Da una parte Juan Jesus chiude su Zirkzee e la difesa azzurra mura un tentativo insistito di Moro, dall'altra invece Skorupski ferma un colpo di testa di Anguissa. L'ultima emozione arriva nel recupero con un gol di Sansone, ma l'esterno offensivo rossoblù è in posizione irregolare e l'arbitro annulla. Al Dall'Ara va in scena un pari show. Ma è un punto amaro un po' per tutti. Per il Napoli sancisce l'addio al record di punti. Per il Bologna invece è solo un piccolo passo nella battaglia per un posto alle spalle delle sette big del campionato.



