Bologna-Napoli: i precedenti

I precedenti al Dall'Ara sorridono agli emiliani, che guidano con 31 vittorie contro i 18 successi azzurri.



Le ultime gare hanno visto imporsi più volte gli azzurri, come nel caso dello 0-3 nel 2017-18 e addirittura 1-7 l'anno prima, mentre nell'ultima gara del campionato scorso vide una vittoria per la squadra di Spalletti per 2-0.



Ma vediamo insieme nello specifico le statistiche legate a questa gara e le partite più belle del Napoli a Bologna.



Questo il bilancio delle 63 gare al Dall'Ara:



31 vittorie del Bologna;

14 pareggi;

18 successi del Napoli;

Ultima vittoria del Napoli in trasferta contro il Bologna in Serie A:

17 gennaio 2022 – Bologna v Napoli 0-2

Ultimo pareggio del Napoli in trasferta contro il Bologna in Serie A:

15 luglio 2020 – Bologna v Napoli 1-1

Ultima sconfitta del Napoli in trasferta contro il Bologna in Serie A:

25 maggio 2019 – Bologna v Napoli 3-2

Bologna-Napoli: la storia delle gare degli azzurri

Bologna-Napoli è stata sempre una gara molto complessa per la squadra partenopea. Infatti, nonostante la tendenza sia stata invertita negli ultimi anni (vedere le partite a Bologna sotto la gestione Sarri ad esempio), al Dall'Ara gli azzurri hanno sempre sofferto.



Il ricordo più bello associato a Bologna-Napoli è quello della stagione 1989-90, quando gli azzurri di Maradona riuscirono a sbancare il Dall'Ara per 4-2 e poterono così staccare il Milan di Sacchi, sconfitto invece a Verona e guadagnare il primo posto che significò, nella gara successiva, secondo scudetto.



Meno piacevoli i ricordi negli anni '90, quando il Napoli di Ferlaino a Bologna conosceva non poche delusioni, come il 5-1 patito nella stagione 1997-98 quando, con Mazzone in panchina, la squadra passò in vantaggio con Goretti, per poi subire la rimonta e la pesante sconfitta sotto i colpi di Roberto Baggio, che in quella stagione avrebbe dovuto giocare proprio a Napoli, e che alla fine invece vestì rossoblu.