Bologna-Napoli: le probabili formazioni



Cronaca 27 Maggio 2023 Fonte: Napoli Today



Possibile qualche cambio nella formazione titolare di Spalletti con Bereszynski che potrebbe giocare a destra al posto di Di Lorenzo





Cronaca27 Maggio 2023Napoli TodayPossibile qualche cambio nella formazione titolare di Spalletti con Bereszynski che potrebbe giocare a destra al posto di Di Lorenzo

Penultima giornata di campionato e al Dall'Ara si affrontano Bologna e Napoli, due squadre che non hanno più molto da dire in termini di classifica. I padroni di casa sono salvi da tempo e con Thiago Motta hanno raggiunto la metà della classifica, piazzamento che gli permette di guardare già al futuro. Così sta facendo anche il Napoli campione d'Italia che probabilmente dirà addio a Giuntoli e Spalletti con l'ennesima rivoluzione estiva alle porte.



Bologna-Napoli: le scelte di Thiago Motta

Quattro assenti per Thiago Motta che dovrà rinunciare a Orsolini squalificato, e agli infortunati Soriano, Soumaoro e Kyriakopoulos. Pronto il 4-2-3-1 con Arnautovic riferimento offensivo sostenuto alle spalle da Barrow, Aebischer e Ferguson. In difesa Bonifazi sarà al fianco di Lucumì, per il resto confermati tutti i titolari con Cambiaso e Posch sugli esterni e la cerniera in mediana formata da Dominguez e Schouten.



Bologna-Napoli: le scelte di Spalletti

Possibile qualche cambio nella formazione titolare di Spalletti con Bereszynski che potrebbe giocare a destra al posto di Di Lorenzo e Raspadori in ballottaggio con Osimhen per partire dall'inizio al centro del tridente. Zerbin e Gaetano dovrebbero invece trovare minuti a partita in corso. Confermati Politano e Kvartskhelia così come tutto il centrocampo titolari. Unisco sicuro assente Elmas che è stato squalificato dal giudice sporitvo.



Bologna-Napoli: le probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumi, Cambiaso; Schouten, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Barrow; Arnautovic. All. Motta.



Napoli (4-3-3): Meret; Bereszynski, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.