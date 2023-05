I convocati per la trasferta a Bologna

Cronaca 27 Maggio 2023 Fonte: Corriere dello Sport



Cronaca27 Maggio 2023Corriere dello SportTorna a disposizione dopo l'infortunio Ndombele, ma Spalletti non potrà comunque contare sull'intero gruppo Il Napoli, attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha reso nota la lista dei calciatori che prenderanno parte alla trasferta di Bologna. Gli azzurri scenderanno in campo domenica alle 15.



Napoli, un recupero per Spalletti

Torna a disposizione dopo l'infortunio Ndombele, ma Spalletti non potrà comunque contare sull'intero gruppo. Non ci saranno infatti Mario Rui, Politano e Lozano, oltre allo squalificato Elmas. Di seguito la lista completa: Gollini, Marfella, Meret; Bereszynski, Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zedadka; Anguissa, Demme, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski; Kvaratskhelia, Osimhen, Raspadori, Simeone.