Bologna-Napoli: arbitra Marcenaro

Diretti dal fischietto genovese gli azzurri hanno ottenuto due pareggi, entrambi al Maradona





Sarà l'arbitro Matteo Marcenaro di Genova a dirigere il match Bologna-Napoli. Questo è stato deciso dalla designazione. Marcenaro sarà coadiuvato nella partita dagli assistenti di linea Bresmes e Trinchieri, oltre che dal quarto ufficiale Masso. Al VAR ci sarà Valeri, mentre come aVAR agirà Longo.



Per quanto concerne i precedenti, Marcenaro ha diretto solo 2 partite del Napoli, entrambe al Maradona, entrambe in questa stagione ed entrambe pareggiate. Si tratta infatti degli 1-1 contro il Lecce e, soprattutto, contro la Salernitana, nella partita che impedì al Napoli di festeggiare con qualche giorno d'anticipo la vittoria dello Scudetto.



