Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, compie oggi 74 anni. La società azzurra ha omaggiato il patron con un messaggio tramite i propri social: “Uno scudetto come regalo e altre grandi conquiste come desiderio. Buon compleanno Presidente!”.