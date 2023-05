Voci dal Forum: Il bene comune



21 Maggio 2023



Tre punti e tre goals belli, spettacolari, con uno, quello di Di Lorenzo, grande Capitano, particolarmente significativo





Altri tre punti, che portano il bottino a ottantasei, e contro un'avversaria, l'Inter, che a giugno va a giocarsi a Istanbul la finale di Coppa dei Campioni, e scusate se è poco. Tre punti e tre goals belli, spettacolari, con uno, quello di Di Lorenzo, grande Capitano, particolarmente significativo. Infatti, subito dopo il goal, il grande Capitano è corso ad abbracciare Spalletti. Quell'abbraccio è un chiaro messaggio a De Laurentiis, un modo per dirgli: - Bada a quello che fai, perché Spalletti ha grossi meriti per quanto riguarda questo scudetto. Trovate, da professionisti e uomini seri quali senz'altro siete, la soluzione e se c'è da fare qualche passo indietro, anche pubblicamente, fatelo! Il bene comune, il Napoli e la passione smisurata dei suoi tifosi, non ha prezzo e va salvaguardato. - Speriamo che il buonsenso prevalga e che qualcuno, mi riferisco soprattutto a De Laurentiis, limiti le sue uscite, come dire, parlanti e si concentri solo sui conti e quant'altro. La comunicazione non è per lui e se non lo è stata fino ad ora, non lo sarà mai.

Della partita preferisco non parlarne, perché è chiaro che fino alla fine saranno partite un po' così. Devo dire, però, che oggi ho visto uno Zielinski immenso, quello che aspettiamo da tempo. Uno Zielinski a tutto campo risplendente di classe pura, cristallina. Questo Zielinski non va assolutamente venduto. Va fatto ogni sforza, a mio modo di vedere, per trattenere Kim e Osi, almeno per un altro anno, È su questo che deve concentrarsi De Laurentiis se vuole arrivare ad essere per davvero il presidentissimo.

Ho notato in tribuna, inquadrato più volte, l'ex manager di Diego, cioè colui che pare detenga ancora diritti, o almeno una parte di essi. Non ricordo il nome e non conosco la storia. Impossibile dare, da parte mia, un giudizio sulla persona, e non lo darò. Mi si lasci dire, però, che quando l'hanno inquadrato con l'orologio sul polsino, tipo l'Avvocato, ho trovato la cosa un poco ridicola e alquanto cafona. Ridicoli anche quei capelli sistemati con tonnellate di brillantina. Fatti suoi!

Ed ora il risultato finale della partita e relativi marcatori:

Napoli - Inter 3-1. Anguissa, Lukaku, Di Lorenzo, Gaetano.

Testa a Bologna