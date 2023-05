Gaetano: "Che gioia segnare sotto la curva B"

21 Maggio 2023









"Non riesco a spiegare l'emozione. Segnare sotto la Curva B, al Maradona, nell'anno dello scudetto è un sogno che mi sembra incredibile". Gianluca Gaetano è la copertina romantica di questo Napoli-Inter. Una parentesi del cuore da raccontare.



"E' una gioia che resterà sempre nella mia memoria, ho le immagini dentro di me e non le dimenticherò più".



"Ringrazio la squadra, i miei compagni che sono stati splendidi con me. La maglia azzurra per me è tutto, rappresenta un amore che ho addosso e spero di poterla indossare per tanti anni".



"Devo molto a Spalletti e lo ringrazio per le belle parole che mi ha detto sempre. E' un allenatore grandissimo che mi ha migliorato tanto. Ogni suo consiglio l'ho seguito ed è stato prezioso"



