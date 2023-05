Inzaghi: "C'è grande rammarico"

Interviste 21 Maggio 2023 Fonte: Il Mattino



"In dieci abbiamo pareggiato la gara, ma poi Di Lorenzo ha segnato un super gol"





Interviste21 Maggio 2023Il Mattino"In dieci abbiamo pareggiato la gara, ma poi Di Lorenzo ha segnato un super gol" Simone Inzaghi non ci sta dopo il ko contro il Napoli al Maradona: «C'è grande rammarico dopo stasera, nel primo tempo avevamo sofferto il giusto senza concedere troppo al Napoli» ha spiegato a fine partita. «Nella ripresa potevamo avere più spazi ma nell'occasione dell'espulsione siamo stati ingenui. Ma alla squadra non ho nulla da rimproverare: in dieci abbiamo pareggiato la gara, abbiamo attaccato, Di Lorenzo ha segnato un super gol. È una sconfitta che ci rallenta ma abbiamo fatto quello che dovevamo anche in inferiorità numerica».



«C'è un po' di delusione da parte nostra, venivamo da otto vittorie di fila. Abbiamo pagato caro le nostre ingenuità e dopo quel pareggio dovevamo provare a portare a casa almeno il pari» ha continuato a Dazn Inzaghi. «Il futuro? Se ne sta parlando poco con la proprietà visti gli impegni. La fiducia del club mi rende orgoglioso ma abbiamo ancora tante partite alla fine, avremo due finali ed è un percorso di crescita per noi.



In due anni giocheremo cinque finali, sono utili a tutti per migliorare e crescere».



Simone Inzaghi non ci sta dopo il ko contro il Napoli al Maradona: «C'è grande rammarico dopo stasera, nel primo tempo avevamo sofferto il giusto senza concedere troppo al Napoli» ha spiegato a fine partita. «Nella ripresa potevamo avere più spazi ma nell'occasione dell'espulsione siamo stati ingenui. Ma alla squadra non ho nulla da rimproverare: in dieci abbiamo pareggiato la gara, abbiamo attaccato, Di Lorenzo ha segnato un super gol. È una sconfitta che ci rallenta ma abbiamo fatto quello che dovevamo anche in inferiorità numerica».«C'è un po' di delusione da parte nostra, venivamo da otto vittorie di fila. Abbiamo pagato caro le nostre ingenuità e dopo quel pareggio dovevamo provare a portare a casa almeno il pari» ha continuato a Dazn Inzaghi. «Il futuro? Se ne sta parlando poco con la proprietà visti gli impegni. La fiducia del club mi rende orgoglioso ma abbiamo ancora tante partite alla fine, avremo due finali ed è un percorso di crescita per noi.In due anni giocheremo cinque finali, sono utili a tutti per migliorare e crescere».