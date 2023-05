Napoli-Inter: il tabellino

Cronaca21 Maggio 2023Il MattinoI dati della gara valida per la 36ª giornata di Serie A Napoli-Intyre 3-1 (0-0)



Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae (28' st Juan Jesus), Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski (37' st Gaetano); Elmas (24' st Raspadori), Osimhen (24' st Simeone), Kvaratskhelia (37' st Politano).

In panchina: 12 Marfella, 95 Gollini, 4 Demme, 6 Mario Rui, 19 Bereszynski, 23 Zerbin, 31 Zedadka, 55 Ostigard, 91 Ndombele. All. Spalletti.



Inter (3-5-2): Onana; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni (12' st Acerbi); Bellanova (28' st Dumfries), Gagliardini, Asllani, Barella (12' st Brozovic), Gosens (34' st Lautaro Martinez); Lukaku, Correa (28' st Dimarco).

In panchina: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 9 Dzeko, 20 Calhanoglu, 36 Darmian, 43 Akinsanmiro, 50 Stankovic. All. Inzaghi.



Arbitro: Marinelli di Tivoli.



Reti: 21' st Anguissa, 36' st Lukaku, 40' st Di Lorenzo, 49' st Gaetano.



Note: espulso Gagliardini al 41' pt per doppia ammonizione. Ammonito Elmas per gioco scorretto. Angoli 4-1 Napoli. Recuperi: 1' pt e 5' st. Spettatori: 50 mila.