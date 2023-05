Napoli-Inter: le probabili formazioni

Cronaca 20 Maggio 2023 Fonte: CalcioNapoli24



Spalletti ha un dubbio: ci sarÓ oppure no Kvaratskhelia? Al suo posto potrebbe giocare Elmas dal 1'





QUI NAPOLI - Spalletti ha un dubbio: ci sarÓ oppure no Kvaratskhelia? Al suo posto potrebbe giocare Elmas dal 1'. Davanti a Meret torna anche Kim e accanto a lui ci sar├ Rrahmani. Di Lorenzo torna a destra con Olivera a sinistra a completare il pacchetto arretrato. Centrocampo titolare con Lobotka al centro e Anguissa e Zielinski ai lati. Osimhen centravanti, a caccia dei gol per la classifica cannonieri, con Politano a destra.



NAPOLI (4-3-3) - Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Elmas. All. Spalletti



QUI INTER - Inzaghi e i suoi hanno una Champions League da raggiungere, ma anche una finale da giocare nei prossimi giorni, quella di coppa Italia. Ecco, allora, il turnover con Handanovic che potrebbe far rifiatare Onana. D'Ambrosio, De Vrij e Acerbi dovrebbero formare la difesa a 3 con Dumfries a destra e Gosens a sinistra. Barella non si tocca, Brozovic al centro con Gagliardini che dovrebbe partire dal 1'. In attacco Correa e Lukaku.



INTER (3-5-2) - Handanovic, D'Ambrosio, De Vrij, Acerbi, Dumfries, Barella, Brozovic, Gagliardini, Gosens, Lukaku, Correa. All. Inzaghi