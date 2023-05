Kvara recupera, con l'Inter, ci sarà

Cronaca20 Maggio 2023Corriere dello SportSquadra al completo, dunque, con la sola eccezione di Lozano per cui la stagione si è conclusa in anticipo Khvicha Kvaratskhelia ha recuperato e con l'Inter ci sarà. L'attaccante del Napoli ha svolto l'intero allenamento con la squadra e dunque sarà a disposizione di Spalletti per la gara di domenica alle ore 18 al Maradona contro i nerazzurri. Il numero 77 del Napoli aveva rimediato un trauma contusivo nella giornata di giovedì ed era in dubbio per la prossima partita di campionato, ma durante la rifinitura è arrivata la notizia che ha tranquillizzato i tifosi.



Napoli, le ultime da Castel Volturno alla vigilia dell'Inter

Kvara, con l'Inter, ci sarà. Ha lavorato in gruppo anche Zedadka. Squadra al completo, dunque, con la sola eccezione di Lozano per cui la stagione si è conclusa in anticipo dopo la distorsione al ginocchio rimediata contro la Fiorentina. Con l'Inter tornerà a disposizione di Spalletti anche Mario Rui assente dalla gara del 18 aprile contro il Milan nel ritorno dei quarti di finale di Champions League.