De Laurentiis: "Grati a Spalletti"

Interviste 19 Maggio 2023 Fonte: Corriere dello Sport



"Nella vita la libertà è un bene incommensurabile e invalutabile, non devi mai tarpare le ali a nessuno"





Interviste19 Maggio 2023Corriere dello Sport"Nella vita la libertà è un bene incommensurabile e invalutabile, non devi mai tarpare le ali a nessuno" Spalletti ha deciso per il divorzio dal Napoli, nonostante il contratto fino al 2024. Proverà a liberarsi, troppa distanza con il presidente De Laurentiis, che proprio a proposito del futuro del suo allenatore, artefice e protagonista della magnifica cavalcata che ha portato allo scudetto, ha dato il suo parere durante la presentazione della medaglia commemorativa per il tricolore nella sede della Zecca dello Stato.



De Laurentiis sul futuro di Spalletti al Napoli

"Spalletti? È un fuoriclasse e i fuoriclasse devono trovare un field dove esprimersi al meglio, e da noi l'ha trovato, quindi ha funzionato tutto. Speriamo che in futuro lui riesca a esprimere ancora di più questa sua capacità di aggregare", così De Laurentiis intercettato da Sky.



De Laurentiis: "Bisogna essere grati"

"Meglio se a Napoli? Senza dubbio, ma nella vita la libertà è un bene incommensurabile e invalutabile, non devi mai tarpare le ali a nessuno come nessuno deve farlo con me. Bisogna rimanere legati nella vita, sono legato ad Ancelotti, Mazzarri, Reja, Benitez. La cosa importante è essere grati a chi ti ha dato e a chi ha ricevuto. Chi ha dato ha dato ha dato, chi ha avuto avuto avuto, scurdammoce o' passat simm e Napul paisà", ha concluso il presidente del Napoli.



