19 Maggio 2023



Simeone e il messaggio da brividi su Diego Armando Maradona

Per Simeone gli ultimi mesi sono stati straordinari. Non solo lo scudetto col Napoli ma anche la vittoria della "sua" Argentina al Mondiale: "Maradona dal cielo ha dato una mano al Napoli e all'Argentina e sono sicuro che sarà contento per noi". Lo scudetto è stato vinto il 4 maggio a Udine e, in attesa delle prossime partite, il club si prepara a vivere un'altra serata di festa prevista per il 4 giugno. Non ci sarà, all'evento, Fiorello, che ha risposto in diretta tv all'invito di De Laurentiis.



Lo scudetto vinto a Napoli ha un sapore speciale per Giovanni Simeone, unico argentino della rosa come Diego. L'attaccante azzurro ha commentato il grande trionfo intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Che bello aver vinto lo scudetto ed è stato speciale aver festeggiato coi tifosi che da tempo avevano bisogno di esultare. Ogni giorno è sempre una festa".Simeone e il messaggio da brividi su Diego Armando MaradonaPer Simeone gli ultimi mesi sono stati straordinari. Non solo lo scudetto col Napoli ma anche la vittoria della "sua" Argentina al Mondiale: "Maradona dal cielo ha dato una mano al Napoli e all'Argentina e sono sicuro che sarà contento per noi". Lo scudetto è stato vinto il 4 maggio a Udine e, in attesa delle prossime partite, il club si prepara a vivere un'altra serata di festa prevista per il 4 giugno. Non ci sarà, all'evento, Fiorello, che ha risposto in diretta tv all'invito di De Laurentiis.