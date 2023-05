Spalletti recupera Osimhen in vista dell'Inter

Come sta Victor Osimhen? L'attaccante del Napoli, mercoledì, alla ripresa degli allenamenti, aveva saltato la seduta mattutina a causa di uno stato influenzale che lo aveva colpito. Ma ci sono buone notizie. Il bomber nigeriano, infatti, ha svolto l'intera seduta in gruppo nella giornata di giovedì e quindi è recuperato per la partita di domenica contro l'Inter in programma alle ore 18 allo stadio Maradona.



Osimhen in campo con l'Inter e le ultime su Mario Rui

Quella di domenica sarà una gara importante per Osimhen che affronterà Lautaro Martinez e proverà a blindare il primato nella classifica dei bomber che lo vede avanti di tre reti, 23 a 20, rispetto all'argentino. Mario Rui, invece, continua a svolgere lavoro personalizzato in campo. Il terzino portoghese si è infortunato contro il Milan nel ritorno dei quarti di finale di Champions League e dovrebbe rientrare per le ultime partite di campionato.



