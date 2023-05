Voci dal Forum: Il peggiore



Sconfitta meritata, ma su di essa pesano decisioni arbitrali bizzarre, cervellotiche





È arrivata la prima sconfitta da campioni d'Italia! Doveva capitare prima o poi, meglio sia capitato adesso. La sconfitta è tutto sommata meritata, ma su di essa pesano decisioni arbitrali bizzarre, cervellotiche. Infatti, nel secondo tempo e sul punteggio di 2 - 0 per il Monza sono stati negati due rigori netti, nettissimi per falli su Osi e Politano dall'arbitro Cosso, che è stato semplicemente disastroso. In un primo momento ha fatto subito cenno di proseguire. Poi, una volta fermata l'azione, c'è stato un breve controllo al VAR. L'arbitro, ancora una volta, ha fatto cenno di proseguire. I falli, come detto sopra, erano nettissimi. A questo punto, è lecito chiedersi: Ma a cosa serve il VAR? è veramente necessario? Suvvia, o si analizza in modo onesto e professionale, o meglio lasciar perdere.

Si va avanti, ma è difficile, mi rendo conto, trovare le motivazioni. L'unica motivazione valida, quella per cui vale veramente la pena, è quella di aiutare Osi a vincere la classifica cannonieri, ma sono convinto che i compagni lo aiuteranno. Domenica prossima, contro l'Inter, non ci sarà bisogno d'andare alla ricerca di motivazioni. C'è qualche conticino da regolare e i ragazzi, sono convinto, non vedono l'ora. Calma e aspettiamo domenica.

A Monza, Monza batte Napoli due a zero.

Inutile stilare pagelle, lo faremo domenica prossima. Mi si lasci solo segnalare il peggiore in campo: l'arbitro, sig. Cosso. È semplicemente improponibile e da evitare assolutamente in futuro. Com'è possibile che un arbitro del genere arbitri in serie A? Mistero!