Spalletti: "Perdere dà sempre un po' fastidio"

14 Maggio 2023



"Ci siamo allenati benissimo, ma ci abbiamo messo meno qualità del solito e questo non può succedere"





Interviste14 Maggio 2023Gazzetta dello Sport"Ci siamo allenati benissimo, ma ci abbiamo messo meno qualità del solito e questo non può succedere" Una sconfitta indolore, che non modifica né il morale né la classifica. Il Napoli non ha offerto una prestazione brillante a Monza, il risultato comunque non è l'argomento più sentito. Lo è invece il futuro di Luciano Spalletti, che ha risposto in modo criptico alle sollecitazioni sul tema. "Le società come il Napoli sono abituate a programmare, anche se ora non è più come un tempo perché bisogna essere pronti a cambiare biglietti e destinazioni all'improvviso. È un discorso che vale per la vita quotidiana di tutti, bisogna essere bravi a tirare al volo: se si fa rimbalzare troppo la palla, poi si ferma da sola. Il club ha mostrato di essere attrezzato per fare questo tipo di cose, l'anno scorso abbiamo rimpiazzato degli elementi all'ultimo momento con delle soluzioni di primo livello" ha spiegato nell'intervista rilasciata a Dazn al termine della gara.



ANALISI — Il fatto che lo scudetto sia già stato conquistato, non rende meno amaro il punteggio maturato a Monza. "Quando si perde c'è sempre un leggero fastidio – ha proseguito il tecnico – poi dipende sempre da come matura la sconfitta e dal grado di umiltà. Si è professionisti perché ci si comporta sempre allo stesso modo, con gli stessi obiettivi, con l'autodisciplina che determina il comportamento. Avevamo una settimana per recuperare, ci siamo allenati benissimo, ma ci abbiamo messo meno qualità del solito e questo non può succedere. I complimenti ovviamente vanno fatti, perché si sono impegnati. Non contano i discorsi su chi ha giocato meno, perché è un modo di attribuire colpa agli altri, così si perdono energie e si fanno vedere meno cose. Abbiamo raggiunto dei traguardi a cui hanno contribuito tutti". La squadra non si è espressa nel solito modo. "La nostra caratteristica è saper tenere il pallone e farlo girare, alzando il baricentro nella metà campo avversaria. Invece c'è stata meno pulizia nel gioco e diventa difficile se siamo costretti a rincorrere sulle ripartenze. È il contrario di ciò che vogliamo fare".



KVARA — Interrogato su Kvaratskhelia, subentrato nella ripresa nel tentativo di dare una scossa al Napoli, Spalletti ha risposto così: "Deve metterci qualcosa in più quando la palla ce l'hanno gli altri, perché se assume una posizione corretta per gli altri diventa più facile lavorare negli spazi ridotti. Sicuramente è un calciatore favoloso in fase di possesso, si vede che quando ha la palla gli avversari lo temono e lo raddoppiano sempre e così ci apre gli spazi, per quanto sia in grado di superare qualsiasi situazione perché è stratosferico". Infine, l'allenatore ha raccontato il momento di gioia che ha regalato ad un bambino, portandolo con sé in panchina prima della partita. "Mi diceva 'è bellissimo!'. Gli ho fatto vedere anche gli spogliatoi, ha dato il cinque a tutti. Era emozionatissimo. Si vede che evidentemente vuole fare l'allenatore" ha concluso.





