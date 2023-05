Zielinski: "Abbiamo calciato poco in porta"

Il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski si è espresso ai microfoni di DAZN nel post partita di Monza-Napoli all'U-Power Stadium. Di seguito le dichiarazioni del calciatore azzurro: "Ci è mancato prendere decisioni e non calciare in porta. Ci dispiace tanto. Sul possibile trasferimento? " È stata la mia intuizione non andare in Premier. Mi sentivo di restare a Napoli per fare qualcosa di grande ed è successo. Io vorrei rimanere qui, la squadra sta bene. Non so se qualcuno parte o qualcuno arriva. Abbiamo fatto vedere grandi cose e la società farà la sue decisioni. La vittoria allo Juventus Stadium è stata la sensazione più bella e liberatoria, perché abbiamo capito che il traguardo era vicinissimo. La festa migliore? La prossima nonché quella ufficiale con la consegna del trofeo".