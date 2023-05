Palladino: "Abbiamo battuto i più forti"

Interviste14 Maggio 2023CalcioNapoli1926"Mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra: abbiamo fatto un'ottima prestazione in non-possesso" Raffaele Palladino, tecnico del Monza, è intervenuto a DAZN nel post-gara all'U-Power Stadium e ha commentato la gara odierna e in generale il percorso ottimo dei suoi in campionato. Di seguito l'intervento integrale.

