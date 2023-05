Petagna: "Il nostro obiettivo è l'Europa"

L'attaccante brianzolo Andrea Petagna si è espresso ai microfoni di Dazn nel post partita all'U-Power Stadium contro il Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: "Sono contento per il gol, avevo bisogno di segnare dopo tanto tempo. Abbiamo l'obiettivo di andare più in alto possibile. Siamo soddisfatti per i tre punti contro i campioni d'Italia. Felice per la vittoria, la dedico a mamma e a una persona che non c'è più. È importante continuare a vincere insieme. Il sogno Europa? Ce lo siamo posti come obiettivo, la salvezza è stata raggiunta e ora dobbiamo dare il massimo nelle prossime tre partite".