Monza-Napoli: i voti agli azzurri

Gollini 6,5 - Sul gol francamente può poco, su quello di Petagna si oppone poco prima a Dany Mota. Si ripete su Caprari, evitando passivi peggiori.



Bereszysnki 5 - Di Lorenzo gli lascia spazio per la prima volta, e lui raccoglie per la seconda volta nel 2023 minuti in Serie A: Carlos Augusto lo mette in difficoltà, il gol arriva dal suo lato ma lui era 30 metri avanti. Perde qualche pallone di troppo, nella ripresa arriva fino all'area di rigore - contatto dubbio con Carlos Augusto - poi viene sostituito. (Dal 62' Di Lorenzo 6 - Recupera palla, si incunea in diagonale, dialoga con i compagni: capitano sempre e comunque)



Rrahmani 5,5 - Un tiro in curva nel primo tempo, Dany Mota lo salta nell'azione del raddoppio.



Juan Jesus 5 - Si oppone a Caprari in avvio, sul gol è preso in mezzo nell'azione ed è troppo basso per reagire in tempo. Battaglia con Petagna, ma sul 2-0 gli lascia spazio e non gli si avvicina. L'ex compagno di squadra lo porta a spasso.



Mathias Olivera 5,5 - Può fare poco sul gol, perchè scala in modo corretto ma su Dany Mota non copre nessuno. Un buon gioco con Zielinski, ma scivola in area. Colpisce il palo di testa, sfortunato.



Anguissa 5 - Non riesce a dare un grosso contributo, fa in modo che le distanze con la difesa aumentino pericolosamente. Piattone a fine primo tempo respinto da Di Gregorio, ad inizio ripresa davanti al portiere preferisce passarla e non se ne capisce il perchè. (Dal 62' Raspadori 5,5 - Si piazza alle spalle di Osimhen, ha voglia e polmoni per muoversi ma l'idea non sempre si concretizza)



Lobotka 5,5 - Si riappropria del centrocampo, non del pallone perchè solo Juan Jesus e Osimhen completano meno passaggi di lui tra quelli che giocano 80 minuti. Al piccolo trotto. (Dall'80' Simeone SV)



Zielinski 6,5 - Fascia di capitano al braccio e occasione dopo dieci secondi, sfortunato nell'azione del gol perchè perde il contrasto da cui nasce tutto. Ci prova a dare contributi, anche spaziando sul fronte offensivo, impegnando Di Gregorio nel finale.



Elmas 5,5 - Come ha detto Spalletti, si deve fare il ‘culetto': sul gol del vantaggio i giocatori del Monza gli sfilano alle spalle e davanti, però. Un paio di cross per Osimhen e poco più. (Dal 62' Politano 6,5 - Quasi induce Dany Mota al fallo da rigore, molto pimpante sulla fascia)



Osimhen 5,5 - Deve giocare perchè ha l'obiettivo classifica capocannonieri, ma non ha mai una chance. Un paio di suggerimenti di Elmas ed un cross di Olivera sono troppo poco, come il sussulto nel recupero finale.



Zerbin 5 - Debutto dal 1' in Serie A, a quattro mesi di distanza dalla Coppa Italia. Non ha guizzi, come tutta la manovra offensiva. (Dal 46' Kvaratskhelia 6 - Tempo dieci minuti e già arriva in area di rigore, un aggancio al volo ed un gioco a due con Zielinski per arrivare al tiro. Almeno qualcosa lo mette in mostra)



Spalletti 5 - Rivoluziona la squadra, dando spazio a chi gioca meno ma mica abbassando la qualità della squadra, che dopo dieci secondi va già al tiro. I suoi non si fanno problemi nel rintanarsi negli ultimi 30 metri prima di ripartire, ma non lo fanno quasi mai e anzi subiscono una maggiore voglia dei brianzoli - con tanto di gol, subito e sfiorato ancora, e concentrazione così così. Si gioca i cambi prima per aumentare il tasso tecnico, poi per cercare il gol in tutto e per tutto, e nemmeno va. Il Monza aveva molta più voglia, la testa degli azzurri era altrove.

(claudio russo)