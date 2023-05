Un Napoli irriconoscibile KO a Monza

Cronaca 14 Maggio 2023 Fonte: Gazzetta dello Sport



A decidere la partita in favore dei padroni di casa sono i gol di Dany Mota al 18' e dell'ex Petagna al 53'





Cronaca14 Maggio 2023Gazzetta dello SportA decidere la partita in favore dei padroni di casa sono i gol di Dany Mota al 18' e dell'ex Petagna al 53' Prima sconfitta dei campioni d'Italia e il merito è tutto del Monza di Palladino che gioca una partita accorta e intelligente sfruttando al meglio il calo di tensione di un Napoli che dimostra la propria natura umana e cade quindi 2-0. A questo punto però diventa complicato superare il record dei 91 punti di Sarri: Spalletti dovrebbe vincerle tutte. Per il club di Berlusconi e Galliani continua il sogno di un ottavo posto che potrebbe profumare di Europa.



MOTIVAZIONI — I padroni di casa dimostrano più motivazioni dei campioni d'Italia. Eppure Spalletti inserisce Bereszynski a destra, Zerbin esterno sinistro d'attacco schierando il centrocampo titolare e un Osimhen affamato di gol per il titolo di cannoniere. Ma il possesso palla del Napoli è lento, il movimento negli spazi non è il "solito" e la sfera gira anch'essa non a velocità imprevedibile per cui la difesa del Monza con Marlon al centro riesce a leggere agevolmente i movimenti avversari, anche perché gli esterni Ciurria e Augusto restano bassi per sventare raddoppi sulle fasce dei campioni. Questo non significa che la squadra di Palladino difenda soltanto, appena può va in verticale cercando a sinistra Caprari e lo stesso Augusto che arriva al cross con una certa efficacia. E così dopo pochi minuti Mota Carvalho arriva al tiro sporco ma pericoloso. I padroni di casa quando aggrediscono lo fanno con parecchi uomini e questo crea qualche grattacapo ai napoletani che sventano un'altra occasione ma al 18' prendono gol. Sono almeno 5 le maglie del Monza negli ultimi venti metri del Napoli, con palla spostata per via laterale con movimenti rapidi. Augusto dentro per Pessina che si ritrova fra i piedi Gollini in uscita ma riesce di esterno a servire Mota Carvalho che non può sbagliare. Monza meritatamente in vantaggio e Napoli che non riesce a innestare un cambio di marcia. Solo nel finale azzurri pericolosi con palleggio rapido e preciso in area che porta al tiro Anguissa: bravo Di Gregorio a respingere il primo tiro nello specchio degli ospiti. Lo stesso portiere è abile in uscita ad anticipare Zerbin innestato da Lobotka.



KVARA? NO, PETAGNA — Nella ripresa Spalletti inserisce subito Kvaratskhelia, ma è ancora il Monza il più efficace in zona offensiva. Dopo una buona occasione sprecata da Anguissa, ecco il raddoppio con il classico gol dell'ex. È ancora Mota ad arrivare pericolosamente al tiro, Gollini respinge come può e Petagna è abile di sinistro a piazzare nell'angolo sguarnito della porta. A questo punto Spalletti cambia la sua fascia destra, che ha sofferto parecchio, e con Di Lorenzo, Politano e pure Raspadori passando a un 4-2-3-1 che sembra un po' più efficace con tutti gli uomini migliori. Palladino si cautela inserendo un più fresco Birindelli per marcare Kvara. In effetti Di Gregorio è chiamato a quattro parate, ma tre su tiri dal limite di Zielinski, Kvara e Raspadori, più complicata quella sul colpo di testa di Olivera. Poi nel finale devia su Osimhen, a dimostrare comunque che gli azzurri non ci stanno a perdere. Peccato per l'infortunio a Izzo. Alla fine comunque gli oltre cinque mila partenopei presenti all'U-Power stadium applaudono i loro campioni: il mondo Napoli resta in festa. Ed è giusto così.



