Monza-Napoli: le probabili formazioni

Il Napoli campione d'Italia contro il Monza già ampiamente salvo. Non sarà una gara importante per la classifica quella di domenica alle 15 al Brianteo, ma potrebbe comunque regalare spunti interessanti. Spalletti impiegherà alcuni dei giocatori che meno sono scesi in campo in questa stagione, mentre Palladino vuole continuare a stupire e ad allungare la sua striscia positiva arrivata a sei giornate con tre vittorie e tre pareggi.



Monza-Napoli: le scelte di Palladino

Qualche problema di formazione per i padroni di casa con Pablo Marì indisponibile al pari di Colpani. In difesa spazio a Marlon mentre ci sono alcuni dubbi in attacco, il centravanti dovrebbe essere Mota Carvalho che avrebbe superato la concorrenza di Petagna. Alle spalle dell'unica punta Sensi e Caprari, in mediana Rovella e Pessina mentre sugli esterni giocheranno Ciurria e Carlos Augusto.



Monza-Napoli: le scelte di Spalletti

Gli azzurri scenderanno in campo con qualche cambio rispetto alla formazione titolare, ma non sarà turnover totale. In difesa sicuro del posto Bereszynski a destra, in mezzo Kim potrebbe rifiatare e lasciare spazio a Juan Jesus, mentre a sinistra giocherà Olivera visto che Mario Rui è ancora infortunato. In mediana Elmas potrebbe sfilare la maglia a Zielinski mentre in attacco con Lozano ko è sfida Politano-Zerbin, con il primo favorito, ci sarà sicuramente Osimhen che sta lottando per la classifica cannonieri



Monza-Napoli: le probabili formazioni

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marlon, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Sensi, Caprari; Mota Carvalho



Napoli (4-3-3): Meret; Bereszynski, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia