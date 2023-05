I convocati per la trasferta a Monza

13 Maggio 2023 Corriere dello Sport

Due le assenze per Spalletti che dovrà fare a meno del lungodegente Mario Rui e di Lozano. Stagione finita per il messicano dopo la distorsione del ginocchio rimediata nell'ultima partita casalinga contro la Fiorentina. Negli scorsi giorni era arrivata anche la notizia dell'infortuni di Gollini, ma ha recuperato per la partita contro il Monza. Questo l'elenco dei convocati:



Portieri: Gollini, Idasiak, Marfella, Meret

Difensori: Bereszynski, Di Lorenzo, Jesus, Kim, Olivera, Rrahmani, Ostigard, Zedadka

Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski

Attaccanti: Kvaratskhelia, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone