Stagione finita per Lozano

Cronaca 10 Maggio 2023 Fonte: Gazzetta dello Sport



Il messicano alza bandiera bianca a quattro giornate dalla fine del campionato





Cronaca10 Maggio 2023Gazzetta dello SportIl messicano alza bandiera bianca a quattro giornate dalla fine del campionato Finisce qui la stagione di Hirving Lozano. Il Napoli di Luciano Spalletti lo perde in queste ultime quattro giornate di campionato. Il messicano si era fatto male nel finale di primo tempo contro la Fiorentina, uscendo in lacrime dal campo dopo uno scontro di gioco con Amrabat. Si temeva un problema al ginocchio e così è stato: "Distorsione di secondo grado del ginocchio sinistro", ha comunicato il Napoli tramite il sito ufficiale.



LE PARTITE CHE SALTA — Nei prossimi giorni le condizioni del Chucky verranno valutate più approfonditamente ma i tempi sono tali da poter dire che ha concluso la sua stagione. Lozano salterà Monza, Inter, Bologna e Sampdoria, in quelle che per gli azzurri non saranno altro che formalità visto lo scudetto conquistato con largo anticipo a Udine. L'ex Psv, dunque, chiude dopo una stagione di alti bassi che lo hanno visto registrare 4 gol e 4 assist nelle 41 partite disputate tra tutte le competizioni.