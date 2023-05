Voci dal Forum: Nuovo ciclo

E si va avanti con un'altra festa, ma questa volta con una vittoria più che meritata, ottenuta contro una Fiorentina che non ci stava a perdere. Vittoria, però, intristita da un infortunio capitato questa sera al miglior Lozano dell'anno, quello che tutti noi aspettiamo e sappiamo che è devastante. Temo per lui che il ginocchio abbia fatto crac, ma spero vivamente di sbagliarmi e che, quindi, si sia trattato di un brutto spavento. In bocca al lupo, Chuky!

Bene, stasera si è vinto con un goal di Osimhen, siglato su rigore, ma ce ne sono voluti due per aver ragione dei viola. Il primo era stato procurato da Lobo e sbagliato da Osi; il secondo procurato da MaraKvara, che era subentrato sul finire del primo tempo allo sfortunato Lozano, e finalmente siglato da Osi, che dovrebbe batterli con più convinzione e decisione, come faceva con il Lille. Con il goal di Osi è terminata la partita.

Napèoli - Fiorentina 1-0.

Ora, nel momento in cui scrivo, è in atto la festa. Spero sinceramente che ADL non si prenda la scena, come suo solito, ma la lasci a chi è il vero artefice di questo trionfo. In più conceda, quando sarà il momento, ai giocatori di sfilare in città sul pullman scoperto. Non accampi scuse ridicole, come ordine pubblico e quant'altro, perché ciò è un insulto all'intelligenza, com'è un insulto all'intelligenza il continuare a ripetere quella ridicola e stantia storia nella quale si dice che lui non sapesse niente del fallimento del Napoli, che comprava solo il titolo e bla bla bla. BASTA! Il Napoli non è proprietà privata, ma è soprattutto della sua gente ed bene che essa lo goda. Si dia la possibilità alla squadra di sfilare su bus scoperto. Punto.

Detto questo, fa piacere che la vittoria del Napoli abbia fatto e stia continuando a fare il giro del mondo. Molti Paesi nel mondo hanno dato risalto a questa vittoria, che ha incontrato il favore del pubblico globale. Il calcio, come altri sport di squadra, spesso è stato determinante, influenzando, come dire, i processi di geopolitica. Fa bene, quindi, chi dà una certa importanza alla vittoria del Napoli, perché questa vittoria inaspettata, rappresenta un successo per il calcio identitario, nello specifico, città e squadra di calcio si fondono in un tutt'uno, come in poche altre parti nel mondo. La bellezza di questa vittoria, a mio parere, sta nel fatto che si è riusciti in un'impresa con pochi mezzi a disposizione rispetto alla corazzate del nord del Paese.

Il Napoli, tanto per essere chiari, con la sua vittoria ha contribuito, perché no, alla democratizzazione di uno sport che da sempre è appannaggio di quelle squadre di cui sopra, ovverosia del potere economico del ricco Nord. In un'epoca che si presenta con forti cambiamenti, si spera che anche nel calcio vi sia quel cambiamento che possa dare voce e forza a tutti e non ai soliti noti. È iniziato un nuovo ciclo e si spera che continui.

Ora vado a godermi la festa