Spalletti: "L'abbiamo vinta a modo nostro"

Interviste 7 Maggio 2023 Fonte: SSC Napoli



"Questa squadra continua a mostrare di avere acquisito il carattere e la mentalitÓ da grande"





"Oggi non era semplice battere un avversario forte come la Fiorentina. L'abbiamo vinta a modo nostro giocando il calcio che ci piace". Luciano Spalletti si gode la sua prima vittoria da campione d'Italia.



"Questa squadra continua a mostrare di avere acquisito il carattere e la mentalitÓ da grande. Ci Ŕ costata tanta fatica compiere questa crescita e questo percorso strepitoso. E' uno scudetto enorme per quello che abbiamo espresso"



Sta giÓ studiando qualcosa di nuovo per il Napoli del futuro?



"Bisogna studiare sempre perchŔ quando si ferma la curiositÓ per la conoscenza siamo morti professionalmente. C'Ŕ sempre un modo migliore per fare le cose, basta saperlo individuare. Io non mi fermo mai perchŔ allenatori bravissimi e giovani ce ne stanno tanti. E Italiano ne Ŕ un esempio".



"Poi sul futuro parleremo a fine campionato, ci so no ancora altre partite che vanno onorate e nelle quali vorrei dare spazio a tutti perchŔ questa rosa ha calciatori eccezionali anche umanamente"



