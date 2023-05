Gollini: "Felicissimo di aver contribuito"

7 Maggio 2023



Interviste7 Maggio 2023Fiorentina.it"Ho festeggiato meno negli ultimi giorni con la speranza di essere titolare oggi" Pierluigi Gollini è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la vittoria contro la Fiorentina: “Speravo di giocare, aspettavo il momento per tornare in campo. Ho festeggiato meno negli ultimi giorni con la speranza di essere titolare oggi“.



IL CONTRIBUTO SULLO SCUDETTO. “Ho fatto poco, ma quando sono stato chiamato in causa ho fatto il mio. Purtroppo però ci sono anche momenti in cui le cose vanno peggio. Sono felicissimo di aver contribuito, anche all'1%, al raggiungimento di questo grande traguardo“.



