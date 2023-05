Osimhen: "Voglio continuare a segnare e vincere"

Interviste7 Maggio 2023SSC Napoli"Mi dispiaceva aver sbagliato il primo rigore e quando c'è stato il secondo ho chiesto a Zielinski di tirarlo di nuovo" "Volevo segnare e ho chiesto di tirare anche il secondo rigore". Victor Osimhen ha segnato la rete numero 22 in campionato ed è il capocannonierie di Serie A. Un'altra partita da protagonista per Victor.



"Mi dispiaceva aver sbagliato il primo rigore e quando c'è stata l'occasione del secondo ho chiesto a Zielinski di tirarlo di nuovo. Son felice per questa serata di festa e ringrazio la squadra perché il merito della mia stagione è dei miei compagni"



"Voglio continuare così a segnare e vincere. Terrò con me questa maschera perchè contano anche i dettagli. Adesso ci godiamo questa festa. Voglio dire ai nostri tifosi fantastici: "Forza Napoli"!



