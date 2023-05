Napoli-Fiorentina: i voti agli azzurri



Cronaca 7 Maggio 2023 Fonte: Eurosport



Il giudizio su giocatori e allenatore dopo la vittoria al Maradona





Cronaca7 Maggio 2023EurosportIl giudizio su giocatori e allenatore dopo la vittoria al Maradona

Pierluigi GOLLINI 6,5 - Bene sulle uscite, perfetto nel primo tempo su Jovic e compagni.



Giovanni DI LORENZO 7 - In una giornata non semplice dei partenopei soprattutto nel primo tempo, ci sentiamo di premiare la carica del capitano che, come sempre, dà il 200% ed è ovunque. In difesa aiuta i compagni, fa il terzino al meglio, diventa ala all'occorrenza, cambia pure corsia di competenza in caso di necessità. Partita di grande sostanza e impegno per lui.



Min-jae KIM 6 - Sempre utile il coreano che ogni tanto prova anche a sganciarsi in avanti. Debordante dal punto di vista fisico. Qualche errorino però in difesa.



Leo Skiri OSTIGARG 5 - Spesso distratto, molto incline all'errore. Partita molto complessa per lui, che fatica contro Jovic nella prima frazione.



Mathias OLIVERA 6 - Spinge meno di Di Lorenzo, comunque riesce ad aiutare anche in fase offensiva la sua squadra.



Frank ANGUISSA 5,5 - Nulla di straordinario, in mezzo non riesce più di tanto a farsi vedere e a rendersi utile. Nel finale ha la palla per chiudere il match ma non centra la porta.



Diego DEMME 5,5 - La manovra del Napoli è per lunghi tratti molto lenta e sterile e lui non è certo esente da colpe. (Dal 46' Stanislav LOBOTKA 7 - Il suo ingresso cambia il match. Sveglia i suoi e praticamente al primo pallone toccato si guadagna un rigore. Da qui la partita cambia e la Viola non riesce più ad incidere).

Eljif ELMAS 6 - Non precisissimo in fase di rifinitura, offre però a Osimhen alcuni palloni veramente interessanti. (Dall'82' Alessio ZERBIN S.V).



Hirving LOZANO 6 - Con un Napoli abbastanza spaesato nella prima frazione, è lui uno dei pochi a provarci, pescando più volte Osimhen in avanti. Purtroppo deve lasciare il match a fine primo tempo e sembra un brutto problema la ginocchio. (Dal 44' Kvicha KVARATSKHELIA 6,5 - Gioca forse al 50%, comunque riesce a metterci la zampata conquistando il rigore del successo).



Giacomo RASPADORI 5 - Dovrebbe essere l'elemento capace di legare centrocampo e attacco, non riesce mai nell'intento. (Dal 46' Piotr ZIELINSKI 6 - Insieme a Lobotka svegliano i partenopei ad inizio ripresa e riescono a portare a casa il succeso).



Victor OSIMHEN 6 - Cercatissimo dai compagni, forse per fargli vincere la classifica cannonieri, nel primo tempo è l'unico del Napoli, insieme a Lozano a crederci e ad attaccare. Ad inizio ripresa però tira non bene il rigore guadagnato da Lobotka. Però ha una seconda occasione e non la spreca. (Dal 78' Giovanni SIMEONE S.V).



All. Luciano SPALLETTI 6,5 - Al piccolo trotto, giocando al minimo indispensabile, riesce comunque a vincere fermando una Fiorentina lanciatissima anche grazie ai suoi cambi. Sono quindi 26 in stagione le vittorie dei partenopei in campionato e 83 punti ottenuti. A quattro giornate dal termine il record dei 91 punti è assolutamente alla portata, unico vero obiettivo ancora da raggiungere per Spalletti.