Napoli-Fiorentina: i precedenti

Gli azzurri hanno superato i viola in 33 occasioni su 72 tra le mura amiche





Sarà di nuovo Napoli-Fiorentina al Maradona. Dopo la sconfitta della scorsa stagione in campionato e quella in coppa Italia per 2-5, le due squadre si riaffrontano in campionato. Ma rispetto all'anno scorso, il Napoli ha già raggiunto il suo obiettivo.



Le due squadre si affrontano per la 146esima volta in Serie A. Sarà, invece, l'edizione 73 tra le due squadre al Maradona, in serie A.



Ecco il resoconto dei 72 precedenti tra Napoli e Fiorentina:

33 vittorie Napoli;

21 pareggi;

18 vittorie Fiorentina;

Ultima vittoria del Napoli in casa contro la Fiorentina in Serie A:

17 gennaio 2021 – Napoli – Fiorentina 6-0



Ultimo pareggio del Napoli in casa contro la Fiorentina in Serie A

10 dicembre 2017 – Napoli – Fiorentina 0-0



Ultima sconfitta del Napoli in casa contro la Fiorentina in Serie A:

10 aprile 2022 – Napoli – Fiorentina 2-3



Napoli-Fiorentina: storia delle sfide tra azzurri e viola

Napoli-Fiorentina è una delle classiche del nostro campionato. Infatti quasi tutti gli anni le due società si affrontano nei 90 minuti di gioco nella massima serie. Gli azzurri, come storia, hanno sempre avuto molte difficoltà ad affrontare i viola, e ciò lo testimoniano i precedenti e le gare disputate. Infatti, in casa e in trasferta, gli azzurri patiscono la Fiorentina, e ciò lo testimonia anche il 3-0 della stagione 2017-18 che portò gli azzurri a perdere al Franchi la possibilità di continuare a credere nello scudetto, mentre lo scorso anno la squadra allenata da Spalletti perse 3-2 al Maradona, gettando alle ortiche le possibilità di vincere lo scudetto.



Per ritrovare il primo Napoli-Fiorentina, occorre andare a ritroso fino alla stagione 1928-29, quando gli azzurri riescono a battere i toscani con un sonoro 7-2, che sarà la vittoria più larga della storia contro i gigliati insieme allo stesso 6-0 dell'anno scorso. Per trovare invece la prima vittoria toscana in terra campana occorre scorrere il fil rouge fino al 1931-32, quando gli azzurri perdono 2-0 in casa.



Nel corso degli anni le sfide sono state sempre molto equilibrate, con una predominanza del segno 1, anche se non sono sporadiche le vittorie ospiti.



La Fiorentina è entrata di diritto nella storia del Napoli come la squadra contro la quale il Napoli ha matematicamente conquistato il suo primo titolo nella storia, proprio al San Paolo, nella gara terminata 1-1 con gol di Carnevale e Baggio (lo stesso Divin Codino proprio a Napoli ha iniziato a brillare, divenendo uno dei calciatori italiani più forti di sempre), così come nella storia recente, gli azzurri hanno vinto la 5° coppa Italia della propria storia nel 3-1 di Roma del 2014, sempre contro i viola.



