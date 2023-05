Napoli-Fiorentina: arbitra Marchetti

Sarą l'arbitro Marchetti di Ostia a dirigere Napoli-Fiorentina, 34esima giornata di Serie A in programma domenica alle ore 18 allo Stadio Maradona.Assistenti: Di Vuolo-Ranghetti. IV Uomo: Minelli. VAR: Banti-Di MartinoDiretti dal fischietto laziale gli azzurri hanno ottenuto due vittorie in trasferta contro Spezia e Torino.