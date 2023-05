Di Lorenzo: "Disputato un campionato strepitoso"

Interviste 4 Maggio 2023 Fonte: SSC Napoli



"Orgogliosi di aver riportato lo scudetto a Napoli, 33 anni senza vincerlo erano troppi"





Interviste4 Maggio 2023SSC Napoli"Orgogliosi di aver riportato lo scudetto a Napoli, 33 anni senza vincerlo erano troppi" "E' stato uno scudetto super meritato, 33 anni senza vincerlo erano troppi per questa città". Giovanni Di Lorenzo parla da capitano dopo il trionfo.



"Siamo orgogliosi di aver riportato questa felicità a Napoli. I tifosi ogni giorno ci hanno trasmesso l'amore e la passione per questa maglia. Anche oggi sembrava di giocare a Napoli. Abbiamo disputato un campionato strepitoso, ce lo meritiamo questo successo".



Quando vi siete resi conto di stare compiendo l'impresa?



"Non c'è stata una giornata su tutte, lo abbiamo costruito gradualmente questo percorso. Ci siamo uniti, siamo diventati squadra e abbiamo acquisito entusiasmo e autostima. Sono senza parole, vedere tutta questa gente felice mi riempie di orgoglio".



"E' stato uno scudetto super meritato, 33 anni senza vincerlo erano troppi per questa città". Giovanni Di Lorenzo parla da capitano dopo il trionfo."Siamo orgogliosi di aver riportato questa felicità a Napoli. I tifosi ogni giorno ci hanno trasmesso l'amore e la passione per questa maglia. Anche oggi sembrava di giocare a Napoli. Abbiamo disputato un campionato strepitoso, ce lo meritiamo questo successo".Quando vi siete resi conto di stare compiendo l'impresa?"Non c'è stata una giornata su tutte, lo abbiamo costruito gradualmente questo percorso. Ci siamo uniti, siamo diventati squadra e abbiamo acquisito entusiasmo e autostima. Sono senza parole, vedere tutta questa gente felice mi riempie di orgoglio".