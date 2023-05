Lozano: "Ci siamo meritati questo scudetto "

Fonte: SSC Napoli



"E' il momento più bello della mia carriera, non ho mai vissuto una festa più bella". Hirving Lozano parla al termine della gara di Udine, con negli occhi le immagini che arrivano da Napoli."Una felicità come questa io non l'ho mai vista in nessuna città in cui ho giocato. Napoli assomiglia al Messico, stessa passione e stessa allegria""Abbiamo disputato un campionato meraviglioso, ci siamo meritati questo scudetto e adesso siamo pronti ad abbracciare i tifosi a Napoli"